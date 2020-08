La pandemia di Covid-19 ha colpito duramente gli operatori del settore del turismo enogastronomico, i quali sono stati chiamati in questi difficili mesi a ripensarsi alla luce delle nuove abitudini quotidiane e delle difficoltà economiche. Non si è perso il desiderio di viaggiare per scoprire e conoscere il cibo, i vini, le birre del territorio; è cambiato il modo. I trend evidenziati negli anni precedenti rimangono attuali nel nuovo scenario, ma diventa più urgente far fronte alle sfide emerse. E’ quanto emerge dallo studio ‘2020 State of the food travel industry report’, pubblicato dalla World Food Travel Association, che restituisce un quadro aggiornato dell’industria del turismo enogastronomico, evidenziandone gli aspetti positivi e le criticità, così come le opportunità di crescita e le sfide future.

