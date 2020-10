“Per il settore del fitness si fa di tutta l’erba un fascio. Finora non ci sono testimonianze di cluster nei centri fitness, se qualcuno non rispetta le norme è giusto punirlo ma farlo con tutti è sbagliato. Il messaggio che ha dato ieri il premier Conte ha creato e creerà danni economici perché ha stigmatizzato i centri fitness come centri di contagio. E’ stato un messaggio scellerato”. Andrea Sironi non usa giri di parole. Il titolare delle palestre Accadueo di Milano (due sedi, una in viale Lucania, zona corso Lodi-Corvetto, l’altra in via Rucellati, 3.800 metri quadri in totale tra 6 piscine, sale pesi, fitness e spinning) trattiene a stento la rabbia, quella di tutto un settore che con una nuova chiusura rischierebbe di non rialzarsi più.

