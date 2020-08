Mentre la curva dei contagi risale, esplode la polemica sui treni ad Alta Velocità che tornano a viaggiare pieni al 100 per cento dei posti senza più distanziamento. Una decisione su cui ieri è intervenuto persino il capo dello Stato Sergio Mattarella, invitando a non abbassare la guardia. E su cui oggi ritorna Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico-scientifico che esprime apertamente i suoi dubbi: “Stupisce un pò, per non dire che sconcerta, la decisione assunta di porre fine al distanziamento sui treni. Il Comitato tecnico scientifico non è mai stato investito del problema, e non posso non dire che questa decisione desta preoccupazione e perplessità, in un momento in cui i nuovi casi di Covid-19 stanno crescendo, come mostrano i dati. C’è il rischio concreto che i viaggi in treno possano contribuire alla ripresa dell’andamento epidemico” nel nostro Paese. E aggiunge: “Credo che su questo tema vada aperta una riflessione”.

Sulla stessa linea anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato: “Mentre aumentano i contagi e le regioni con valore rt superiore a 1 siamo sicuri che è una buona idea eliminare distanziamento sui treni? Questa decisione si accompagni ai test rapidi a viaggiatori su treni e i voli. Si dà un messaggio sbagliato. L’Italia è accerchiata da Paesi in cui la curva sale e qui si dice stop al distanziamento. Ricordo che Roma è la principale destinazione dei treni ad alta velocità del Paese”.