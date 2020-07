C’è chi ha deciso di lavorare per recuperare il lungo lockdown e chi invece punta alla ripresa psico-fisica delle tradizionali vacanze estive, economie permettendo. Meta quasi obbligata, e comunque altamente consigliata, l’Italia, che sia per edonismo soft al mare o salutismo consapevole fra lago e montagna, o le classiche città d’arte che al momento sembrano più penalizzate dall’emergenza sanitaria per la mancanza di turisti stranieri. Il tutto rigorosamente ‘safe’ dal punto di vista della sanificazione. Nel settore dell’hospitality si riparte, ma a una sola condizione: la sicurezza degli ospiti. E così strutture differenti si preparano a rispondere a questa esigenza, preservando ognuna la propria identità e allargando gli spazi per lo smart working.

Fonte