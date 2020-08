”Negli ultimi 5 anni c’è stato un calo progressivo dei pazienti oncologici. Siamo passati dai 64 del 2016 agli appena 23 del 2019. Non voglio chiudere il reparto, ma neanche voglio tenerlo aperto in questo modo, perché con gli attuali ‘numeri’ è in palese difficoltà”. Il direttore generale dell’Umberto I di Roma, Vincenzo Panella, parla per la prima volta della chiusura del reparto di pediatria oncologica dell’ospedale, decisa a marzo per un sospetto caso Covid con il conseguente trasferimento dei dieci piccoli degenti del Policllinico al Bambino Gesù. Un ‘trasloco’ molto contestato dai genitori e dalle associazioni di volontari, preoccupati dalle condizioni di precarietà in cui si sono trovati i bambini, privati di quei medici e infermieri che in questi anni di assistenza sono diventati il loro punto di riferimento.

