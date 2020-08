Sullo smart working i dipendenti italiani sono i più confusi in Europa: solo il 15% (uno su sei) è stato informato su come gestire le spese durante il lockdown, risultando così tra i più disinformati dopo i lavoratori francesi (12%), mentre i più informati sono i lavoratori danesi (24%) seguiti da Svezia e Regno Unito (19%), Germania (18%), Olanda (16%) e Spagna (15%). Emerge dal sondaggio “Home Office” di Sap Concur che indaga sulle spese di telelavoro tra 6.812 dipendenti in 8 mercati europei. A livello europeo infatti, rimane ancora molta confusione su quanto i dipendenti possano spendere per attrezzarsi a lavorare da remoto.

