“Per la prima volta, perché non è mai successo prima, i giovani professionisti scendono in piazza insieme. Questa unione è la cosa che ci rende più felici in questo momento. E siamo uniti nel chiedere interventi di sostegno subito, altrimenti i giovani professionisti verranno spazzati via. Ma non vogliamo privilegi, solo pari dignità nelle misure di sostegno per l’emergenza coronavirus a partire dal contributo a fondo perduto”. Fabrizio Bontempo, presidente nazionale dell’Associazione giovani consulenti del lavoro, tra i promotori della protesta messa in campo in questi minuti dai giovani professionisti in piazza Montecitorio a Roma, racconta, ad Adnkronos/Labitalia, i motivi che hanno spinto architetti e assistenti sociali, avvocati e consulenti del lavoro, geometri e ingegneri, notai e periti industriali, a presentarsi davanti ai palazzi della politica per “chiedere di non essere ignorati, la politica non si rende conto che se si fermano i professionisti si ferma il Sistema Paese”, e per presentare un “Manifesto con 5 richieste al governo”.

Fonte