“Sarà un’edizione speciale, o meglio ‘straordinaria’, soprattutto per via della modalità virtuale di fruizione dovuta all’aumento dei contagi che stiamo registrando nelle ultime settimane. Andrà in diretta sui social network, sul sito www.festivaldellavoro.it e su sui siti dei diversi quotidiani di informazione, con una speciale anteprima il 22 ottobre . Anche se con la formula ‘non in presenza’, il Festival sarà ricco di momenti di confronto e formazione. Al centro di questa edizione, ovviamente la ripartenza del Paese e del mondo del lavoro duramente colpito dall’emergenza economica che si è subito trasformata in socio-economica”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, racconta i punti che saranno al centro dell’edizione 2020 del Festival del lavoro, in programma il 23 ottobre, organizzato dai consulenti del lavoro e diventato ormai un appuntamento fisso nel panorama nazionale.

Fonte