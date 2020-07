“Il sistema dei Confidi, in questo primo semestre 2020, ha sostenuto in maniera concreta l’economia alle imprese con il Coronavirus. Fra gennaio e maggio, e contando solo sulle nostre disponibilità, abbiamo effettuato oltre 500 operazioni, per un totale di 33 mln di euro di finanziamenti diretti. Un incremento importante rispetto ai 6,5 mln del 2019”. Così, in un intervista ad Adnkronos/Labitalia, Rosario Caputo, presidente di Federconfidi, la Federazione che riunisce i Confidi di area confindustriale e rappresenta 22 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi distribuiti sull’intero territorio nazionale, sull’attività messa in campo per l’emergenza coronavirus a sostegno delle imprese.

Fonte