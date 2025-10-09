Fascicolo sanitario elettronico: innovazione per la salute in Italia

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (Fse 2.0) è in fase di trasformazione della sanità italiana attraverso la digitalizzazione. Con investimenti che superano i 1,3 miliardi di euro e una governance condivisa con le Regioni, il Fse 2.0 mira a migliorare l’accesso equo ai servizi sanitari.

All’inizio di questa iniziativa, il sistema sanitario era frammentato. Tuttavia, invece di eliminarne le diversità, si è scelto di valorizzarle. Sono stati sviluppati quattro piani: tecnico, normativo, finanziario e di competenze. Sul piano tecnico, sono state standardizzate le pratiche cliniche e garantiti servizi di interoperabilità. È stato potenziato il Piano Sanità Connessa, offrendo connessioni internet ad alta velocità a oltre 8.700 strutture sanitarie. Attualmente, quasi 6.950 di queste sono già connesse.

Dal punto di vista normativo, sono state emesse linee guida che supportano le Regioni nell’implementazione del Fse. È stata promossa una governance partecipativa, coinvolgendo le Regioni nelle decisioni. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, oltre 1,37 miliardi di euro sono stati destinati a progetti di interoperabilità e aggiornamento del sistema.

Infine, sono state avviate campagne di formazione per i professionisti sanitari, coinvolgendo 86% delle Regioni nella formazione. Attualmente, il 90% delle Regioni ha attivato corsi formativi. Sul fronte degli utenti, il 25,48% dei cittadini ha già consultato il Fse, con un aumento rispetto al trimestre precedente.

L’obiettivo futuro è di rendere il Fse uno strumento per garantire l’equità nell’accesso ai servizi sanitari e ridurre le disparità. La strada è sfidante, ma la collaborazione tra comunità, professionisti e cittadini è fondamentale per trasformare la digitalizzazione in un reale valore per la sanità italiana.