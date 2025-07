Fascicolo sanitario elettronico: come migliora la salute pubblica

La digitalizzazione dei servizi sanitari sta assumendo un ruolo centrale nella modernizzazione del sistema sanitario italiano. Tra le iniziative più rilevanti, si distingue il fascicolo sanitario elettronico, uno strumento innovativo che raccoglie la storia clinica dei pazienti online.

In Toscana, la formazione per medici, infermieri e altri professionisti del settore è iniziata da poco più di un mese, grazie a un progetto sostenuto dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questa iniziativa, coordinata da Estar tramite Formas, ha come obiettivo quello di formare adeguatamente il personale sanitario sull’utilizzo del nuovo sistema digitale.

Attualmente, oltre 6.600 professionisti hanno già completato il corso di formazione, che prevede quattro ore di lezioni online suddivise in otto moduli da trenta minuti ciascuno, progettati per soddisfare le esigenze specifiche delle varie figure professionali. Oltre ai corsi online, sono inclusi anche programmi di affiancamento per i medici di medicina generale, pediatri e personale di accoglienza, oltre a sessioni di formazione residenziale per facilitatori e figure apicali.

L’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, ha sottolineato che la Toscana è leader in Italia per numero di servizi digitali attivati in relazione al fascicolo sanitario elettronico. Per supportare questo processo, è prevista anche una campagna di comunicazione mirata a promuoverne l’utilizzo, con l’intento di migliorare l’interazione tra i cittadini e il sistema sanitario. L’intero programma formativo è stato sviluppato in collaborazione con le aziende sanitarie per rispondere alle reali necessità del personale.