Fasce Orarie e Attività

Dal 7 al 9 settembre si svolgerà uno sciopero dei trasporti che interesserà vari mezzi, inclusi aerei, treni e mezzi pubblici locali, con possibili ritardi e cancellazioni. Questo sciopero è stato organizzato da diversi sindacati e coinvolgerà diversi settori nel corso dei tre giorni.

Il 7 settembre, si terrà uno sciopero aereo di 4 ore dalle ore 13 alle 17. Durante questa fascia oraria, non solo i voli saranno interessati, ma anche il personale di terra, i navigatori e gli assistenti di volo. Compagnie come Ita Airways e Wizz Air parteciperanno alla protesta, e anche il personale Enav dell’aeroporto di Fiumicino e quelli di handling a Malpensa potrebbero unirsi alla mobilitazione. Le compagnie aeree sono tenute a informare l’Enac sui voli garantiti durante lo sciopero, e i viaggiatori sono invitati a contattare le loro compagnie per ulteriori dettagli.

L’8 settembre, cambia il focus dello sciopero, coinvolgendo il trasporto ferroviario a partire dalle 3 di mattina fino alle 2 di lunedì 9. Il personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Mercitalia Rail, inclusi macchinisti e capitreno, incrocerà le braccia. Questo sciopero potrebbe comportare variazioni e cancellazioni, pertanto è consigliato monitorare gli orari dei treni, in particolare per Frecce, Intercity e Regionali.

Infine, il 9 settembre, è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici urbani indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. Questo potrebbe portare a gravi interruzioni nel servizio di bus, metropolitane e tram in diverse città italiane come Roma, Milano, Napoli e Firenze. I tempi di stop variano: a Milano la mobilitazione durerà 8 ore, mentre a Roma e Firenze ci saranno interruzioni di 24 ore. A Napoli, Bari e Ascoli Piceno, il servizio sarà fermo per sole 4 ore. I cittadini sono avvisati di pianificare i propri spostamenti di conseguenza e di rimanere aggiornati sugli sviluppi della protesta.