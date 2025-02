Fasce Elastiche Multifunzione per Bodybuilding, Yoga e Fitness a Casa

19,95€

(as of Feb 20, 2025 14:40:32 UTC – Details )

Prezzo:





Allenamento della forza elastica con 5 diversi livelli fino a 150 libbre (68 kg). Ideale per allenamenti di forza ed esercizio fisico, yoga, palestra, TRX o palestra a casa.

5 anni di garanzia Bande elastiche da allenamento realizzate al 100% in lattice di alta qualità per una durata e una resistenza eccezionali.

Kit di 12 pezzi di fasce elastiche per l’allenamento della forza. Include 5 elastici, 2 maniglie, 2 picchetti, 1 ancoraggio per porta, 1 borsa per il trasporto e 1 manuale utente.

Bande di resistenza disponibili in varie resistenze per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Possono essere utilizzate anche come pulegge elastiche da ginnastica o pulegge per caviglie.

Borsa da trasporto inclusa Design portatile, leggero e compatto per riporlo facilmente e da trasportare. Banda elastica per fitness che non si deforma nel tempo, offre una maggiore durata ed è facile da pulire per mantenerla in buone condizioni.

Fasce elastiche per il fitness adatte a utenti di tutti i livelli. Cinque diversi colori tra cui scegliere: nero (22,5 kg/50 libbre), blu (18 kg/40 libbre), rosso (13,5 kg/30 libbre), verde (9 kg/20 libbre), giallo (4,5 kg/10 libbre).

I cinturini presentano un design ergonomico che si adatta alla forma del corpo in modo da ottenere i migliori risultati.

Sono perfetti per una varietà di usi, tra cui yoga, palestra, CrossFit, TRX, allenamento di resistenza e allenamenti a casa.