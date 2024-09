Fasce Elastiche Fitness Coresteady – 5 Livelli di Resistenza per Allenamento e Fisioterapia – Set Completo con Guida Gratuita

7,99€

(as of Sep 07, 2024 19:20:11 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Fondata nel 2016, la nostra avventura è nata da una insoddisfazione riguardo al livello di qualità disponibile negli accessori per l’allenamento con resistenza. Il desiderio di migliorare le prestazioni ci ha donato una chiara passione, ovvero creare prodotti superiori che migliorano l’esperienza dell’allenamento fisico, con un’enfasi sulla qualità, precisione e stile.

MIGLIORA LA FORZA

MULTIFUNZIONE & VERSATILE

MIGLIORA LA TUA SALUTE

MASSIMA QUALITÀ – Realizzati con i migliori materiali, le nostre bande elastiche fitness offrono 5 livelli di resistenza, perfetti per qualsiasi regime di allenamento, dalla fisioterapia al pilates, garantendo durata e efficacia.

ALLENAMENTO SICURO – Le nostre fasce elastiche fitness sono ideali per riabilitazione e fisioterapia, permettendoti di avere il controllo totale di ogni movimento. Usale distese o annodate per un allenamento versatile e sicuro.

FORZA E FLESSIBILITÀ – Ogni colore della fascia elastica fitness indica una diversa forza e flessibilità, permettendoti di regolare l’intensità degli esercizi e migliorare progressivamente. Ideali per migliorare mobilità e postura.

GUIDA GRATUITA INCLUSA – Con l’acquisto del nostro set elastici fitness, riceverai una mini guida per un allenamento completo. Scopri esercizi efficaci e migliora la tua routine fitness con l’aiuto della nostra guida.

GARANZIA A VITA – Siamo certi della qualità dei nostri elastici fitness uomo e donna. Se non sei soddisfatto al 100%, ti offriamo un rimborso completo. Acquista con fiducia e migliora il tuo allenamento con Coresteady.