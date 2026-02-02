Farming Photographs: arte nel campo di grano francese

Un artista spagnolo sta trasformando un intero campo di grano francese in un’immagine fotografica. Almudena Romero ha avviato Farming Photographs, una collaborazione annuale con l’INRAE, l’istituto nazionale francese per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente.

Invece di prodotti chimici o macchine fotografiche, Romero utilizza la fotosintesi stessa. Ogni pianta di grano funge da pixel, con sottili variazioni di pigmento che creano un’immagine che appare lentamente con la maturazione della coltura. La Romero, proveniente da una famiglia di agricoltori sostenibili di Valencia, spiega di aver voluto vedere cosa potrebbe diventare la fotografia se collaborasse con sistemi viventi anziché processi industriali.

Il progetto reinterpreta su scala ambientale l’antica tecnica fotografica dell’antotipia. L’opera, visibile dall’alto, cambierà con la luce, le condizioni atmosferiche e il ritmo delle stagioni. Una volta che l’immagine sarà completamente formata, il grano verrà raccolto, macinato e distribuito localmente come farina. Un ricercatore dell’INRAE definisce il lavoro un incontro tra arte ed ecologia che mostra come la creatività possa riconnetterci alla terra.