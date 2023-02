Farmarelax Materasso Ortopedico Memory Singolo 80x190cm, Altezza 17cm, Memory Super Control, Lastra OrtopedicRelax, Tessuto Italiano, Ipoallergenico, 100% Made in Italy, Memory EcoBlu

Descrizione prodotto

✅ Ideale per chi vuole il massimo del comfort, Memory Super Control riesce infatti ad adattarsi ai lineamenti del corpo favorendo il massimo relax durante il sonno.

✅ Altezza 17 centimetri. La fascia 3D presente su tutto il perimetro del materasso, serve per far passare l’aria attraverso la lastra garantendo la massima traspirabilità e l’igiene costante.

✅ Materasso spedito sottovuoto in una confezione igienica, altamente protettiva, pratica ed ecologica.

✅ Prodotto 100% MADE IN ITALY. Certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX Classe 1, che garantisce il materasso dall’assenza di sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente, ma in special modo a tutela del bambino.