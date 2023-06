Descrizione prodotto

✅ L’imbottitura dal comfort morbido e la lastra di sostegno ridido, rendono Ergo Memory il materasso ideale per tutte le preferenze di comfort. Si conserva perfettamente dopo lunghi periodi di utilizzo.

✅ Altezza totale 18 cm- Materasso con comodissimo Memory Foam, un materiale ecologico, altamente traspirante ed innovativo, si adatta alle forme del corpo grazie al calore corporeo.

✅ Il Rivestimento realizzato completamente con tessuto anallergico ed antibaterico è traspirante, facile da pulire, addolcisce il comfort percepito della lastra e decomprime le zone di pressione del corpo.

✅ 100% MADE IN ITALY – il materasso è realizzato in Italia usando solo ed esclusivamente materie prime Italiane. – Certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX che garantisce il materasso dall’assenza di sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente.