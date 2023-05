Descrizione prodotto

✅FASCIA 5D TRASPIRANTE: La lastra interna di questo materasso è composta da due strati. Il primo in cui è presente il Memory Foam e il secondo invece in Waterfoam ecologico, realizzato in polimeri espansi ad acqua. Questi strati sono realizzati in schiuma a celle aperte e permettono, insieme alla Fascia 5D, un alto grado di ventilazione degli spazi interni rendendo il materasso altamente traspirante.

✅SOGNI TRANQUILLI CON FARMARELAX: Tutti i nostri materassi sono completamente anallergici, antibatterici e anti-acaro, per questo motivo hanno la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX, che garantisce l’assenza di sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente. Inoltre, i nostri materassi vengono spediti sottovuoto seguendo le norme igienico sanitarie e grazie a ciò riusciamo a dimezzare l’emissione di CO2 e diminuire il consumo di combustibile fossile

✅100% MADE IN ITALY: Il Made in Italy è alla base del nostro lavoro. Siamo un’azienda produttrice ed utilizziamo solo materiali 100% italiani provenienti dalle filiere di artigiani locali.

✅ Il CLIENTE É AL PRIMO POSTO: Il nostro obiettivo principale è soddisfare i bisogni del cliente, per questo motivo offriamo prodotti di alta qualità certificata e seguiamo il cliente in tutti le fasi dell’acquisto, dalla scelta del prodotto fino alla consegna.

105,99 €