Descrizione prodotto

✅ TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA: Le sue zone a portanza differenziata e il memory presente nell’imbottitura permettono al materasso di accogliere e adattarsi alla forma del tuo corpo, diminuendo i punti di pressione e alleviando il mal di schiena e i dolori lombari e articolari.

✅ CONFEZIONE PRATICA ED ECOLOGICA: Il nostro materasso viene spedito con la tecnologia del sottovuoto e cioè quella tecnica che viene eseguita per privare il materasso dell’aria al suo interno in modo tale da poterlo arrotolare, rendendo possibile l’utilizzo di un camion per il quadruplo dei materassi e dimezzando così l’emissione di Co2 nell’ambiente e diminuendo il consumo di combustibile fossile.

✅100% MADE IN ITALY: Il Made in Italy è alla base del nostro lavoro. Siamo un’azienda produttrice ed utilizziamo solo materiali 100% italiani provenienti dalle filiere di altre aziende Italiane di alta qualità. Per questo motivo i nostri materassi sono certificati STANDARD 100 by OEKO-TEX, che garantisce l’assenza di sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente.

✅ Il CLIENTE É AL PRIMO POSTO: Il nostro obiettivo principale è soddisfare i bisogni del cliente, per questo motivo offriamo prodotti di qualità e al prezzo giusto e seguiamo il cliente in tutti le fasi dell’acquisto, dalla scelta del prodotto fino alla consegna.