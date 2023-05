Descrizione prodotto

Solo igiene-rivestimento in misto cotone ipoallergenico e traspirante, in grado di combattere la formazione di batteri e garantire l’igiene e la traspirabilità del materasso. Comode maniglie resistenti solleva materasso. H20 cm

In regalo -guanciale in visco memory, soffice ed avvolgente. Misura 45×75

Spedizione intelligente-materasso e guanciale sono spediti in una confezione sottovuoto, pratica, ecologica e sopratutto igienica.

Qualita’ certificata-certificazione standard 100 by oeko-tex classe 1, che garantire il materasso dall’assenza di sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente. Prodotto 100% made in italy.