Farmaco innovativo per tumori pediatrici in Italia

Un nuovo farmaco promettente è stato sviluppato per colpire le cellule tumorali con precisione, senza danneggiare i tessuti sani. Questa innovazione è il risultato di una ricerca condotta da un team internazionale, tra cui l’Università di Bologna e l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, e i risultati sono stati pubblicati su Nature Communications.

Il trattamento ha mostrato effetti positivi in modelli animali affetti da neuroblastoma e rabdomiosarcoma, forme rare di tumori pediatrici, così come nel caso del tumore del colon. In tutti i test, si è registrata una regressione completa della malattia.

Il meccanismo alla base di questo farmaco utilizza anticorpi-coniugati, una tecnologia avanzata nell’oncologia di precisione. Questi farmaci sono costituiti da un anticorpo che identifica specifiche molecole sulle cellule tumorali e da un agente chemioterapico, rilasciato solo al raggiungimento della cellula cancerosa. Questo approccio permette un’azione mirata del farmaco, riducendo gli effetti collaterali tipici della chemioterapia tradizionale.

Il target di questo trattamento è la proteina ALK, trovata in quantità elevate nei tumori e in misura ridotta nelle cellule sane. Gli studiosi hanno progettato l’anticorpo per trasportare la molecola chemioterapica solo nelle cellule che esprimono il recettore ALK, aprendo la strada a nuove possibilità terapeutiche per combattere tumori più diffusi, come il cancro del colon.

La ricerca continua per migliorare l’identificazione di nuovi bersagli e ampliare così le opzioni di trattamento per vari tumori solidi. La speranza è che questa forma di “chemioterapia di precisione” possa sostituire nel futuro le terapie tradizionali.