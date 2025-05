Farmaco GS-441524 per gatti malati di FIP: attesa senza fine

Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha annunciato l’intenzione di accelerare l’autorizzazione in Italia del GS-441524, un farmaco salvavita per gatti affetti da peritonite infettiva felina (FIP). Questa malattia, che ha un’alta mortalità, ha trovato una cura efficace con questo antivirale, già disponibile in Paesi come Regno Unito e Paesi Bassi.

Il riconoscimento del GS-441524 rappresenterebbe un progresso significativo per la medicina veterinaria italiana e un sollievo per molte famiglie. Tuttavia, attualmente il farmaco non è autorizzato in Italia, costringendo i proprietari a cercare canali non ufficiali per ottenerlo.

Durante un incontro con l’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, Gemmato ha assicurato un impegno a procedere rapidamente con l’autorizzazione, ma senza indicare tempistiche precise, lasciando molti in attesa di certezze.

La FIP, causata da una mutazione del coronavirus felino, si presenta in due forme: effusiva (umida) e non effusiva (secca), entrambe potenzialmente letali senza trattamento. Il GS-441524 ha dimostrato un’elevata efficacia, superando l’80% nei casi trattati, inibendo la replicazione del virus. La sua assenza di autorizzazione in Italia ha spinto i proprietari a procurarselo online, creando rischi di esposizione a prodotti non certificati e a elevati costi.

Diverse associazioni animaliste e veterinari italiani stanno sollecitando il Ministero della Salute per la legalizzazione dell’uso del farmaco. Nel frattempo, gatti affetti da FIP continuano a non ricevere cure adeguate in Italia, mentre in altri Paesi europei la situazione appare già più favorevole.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it