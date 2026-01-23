Farmaco dimagrante pericoloso in Brasile

Una madre di 42 anni è finita in gravissime condizioni dopo aver preso un farmaco dimagrante. Il prodotto, che doveva aiutarla a perdere peso, si è trasformato in un incubo di convulsioni e complicazioni neurologiche, con un percorso di cure che potrebbe durare oltre un anno.

Il caso di Kellen Oliveira Bretas Antunes comincia quando la donna ha iniziato a prendere un prodotto pubblicizzato come capsula “brucia-grassi” chiamato Lipoless, acquistato senza alcuna prescrizione sanitaria e non approvato dalle autorità. Dopo soli tre giorni, Antunes ha cominciato a soffrire di forti dolori addominali e sintomi simili a un’intossicazione da farmaci, tanto da dover ricorrere al pronto soccorso.

I medici hanno diagnosticato un’intossicazione ed è stata dimessa, ma il percorso di Kellen non è finito qui. La donna è stata ricoverata nuovamente quando i sintomi si sono intensificati, con debolezza muscolare, problemi neurologici e difficoltà respiratorie, e le è stata poi diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré, una condizione rara in cui il sistema immunitario attacca i nervi periferici. Le cure richieste includono fisioterapia, logopedia e il coinvolgimento di vari specialisti per almeno 12 mesi.

Antunes ha voluto trasformare la sua esperienza in un avvertimento. L’endocrinologo Márcio Lauria ha spiegato che i farmaci importati illegalmente o venduti senza controllo possono contenere qualsiasi sostanza e non garantiscono né sicurezza né efficacia.