Dal plasma dei pazienti guariti una speranza contro Covid-19. La Covig-19 Plasma Alliance, una collaborazione di aziende leader nel settore del plasma, supportate da organizzazioni esterne all’industria del plasma, annuncia che sono stati arruolati i primi pazienti nello studio clinico di fase 3 del trattamento con immunoglobuline anti-Coronavirus (Itac) in ambito ospedaliero. Lo studio, sponsorizzato dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) diretto da Anthony Fauci, che parte dei National Institutes of Health (Nih), valuterà la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di un farmaco sperimentale con immunoglobuline iperimmuni anti-coronavirus (H-Ig) per il trattamento per via endovenosa di adulti ospedalizzati a rischio di gravi complicanze da Covid-19. In caso di successo, l’H-Ig dell’Alleanza potrebbe diventare una delle prime opzioni di trattamento per questi pazienti.

