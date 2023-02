Farmaco contro raffreddore, Bassetti: "Chi l'ha preso non si allarmi"

“Cerchiamo di non allarmare. Si tratta di pochi casi e il fatto di avviare una procedura di revisione non vuol dire che chi ha preso” questi farmaci “deve essere preoccupato“. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta la revisione dell’Ema sulla sicurezza dei medicinali contenenti pseudoefedrina, principio attivo somministrato per via orale da solo o in combinazione con altri per trattare l’effetto naso chiuso causato da raffreddore, influenza o allergia.

Quello che ha fatto l’Agenzia europea del farmaco “è una cautela per i cittadini europei a dimostrazione che gli enti regolatori sono sempre dalla parte del cittadino sia quando approvano un vaccino o un farmaco sia quando ne revisionano il suo utilizzo. Dopodiché – conclude l’infettivologo – i farmaci hanno tutti effetti collaterali più o meno importanti e vanno presi solo quando servono“.