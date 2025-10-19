Farmaco cannabis riduce dimagrimento nei malati di cancro

Un nuovo farmaco sperimentale, ART27.13, sviluppato a partire dalla cannabis ma senza effetti psicoattivi, potrebbe diventare un supporto fondamentale per i pazienti oncologici che soffrono di perdita di appetito e dimagrimento. Questo farmaco ha dimostrato di stimolare l’appetito, similmente agli “munchies” tipici dell’uso di cannabis.

ART27.13 è stato realizzato dalla biotech americana Artelo Biosciences. Agisce sui recettori endocannabinoidi dell’organismo, responsabili della sensazione di fame, senza però influenzare la mente. È stato testato su 25 pazienti in uno studio clinico di fase II nel Regno Unito, registrato con il codice ISRCTN15607817. I risultati preliminari hanno mostrato dati incoraggianti: i pazienti che hanno assunto ART27.13 hanno aumentato il loro peso corporeo del 6,4% in 12 settimane, mentre il gruppo placebo ha perso circa il 5,4% del proprio peso.

In aggiunta al miglioramento dell’appetito, i ricercatori hanno notato un incremento della massa muscolare e dell’energia fisica, elementi cruciali per chi affronta trattamenti oncologici intensivi. La cachessia tumorale, che colpisce molti pazienti, non è solo un problema estetico: riduce la tolleranza alle cure e peggiora la qualità della vita.

A differenza di farmaci precedentemente utilizzati, come il dronabinol, che spesso causano effetti collaterali indesiderati, ART27.13 sembra evitare questi problemi, agendo sul corpo senza alterare la mente. Inoltre, studi preclinici indicano che potrebbe proteggere le cellule muscolari dalla degradazione.

Il prossimo passo sarà ampliare il numero dei partecipanti e valutare la sicurezza a lungo termine. Se i risultati saranno confermati, ART27.13 potrebbe rappresentare un’importante innovazione nel trattamento dei sintomi oncologici.