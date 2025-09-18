25.8 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Animali

Farmaco anti-obesità italiano: una rivoluzione per gli animali

Da StraNotizie
Farmaco anti-obesità italiano: una rivoluzione per gli animali

È in fase di sviluppo un nuovo farmaco anti-obesità italiano, che utilizza un ‘silenziatore genetico’, noto come RES-010. Questa piccola sequenza si lega e disattiva un controllore metabolico chiamato miR22. Durante il Congresso della Società Europea per lo Studio del Diabete a Vienna, sono stati presentati risultati promettenti riguardanti i test eseguiti su animali. Somministrato settimanalmente, il farmaco ha comportato una perdita di peso del 12% negli animali trattati, riorganizzando il loro metabolismo.

Presentato da Riccardo Panella, CEO di Resalis Therapeutics, il miR22 è un “controllore master” di vari processi legati all’obesità, come il metabolismo dei lipidi, la produzione e l’attività dei mitocondri, e il rimodellamento del tessuto adiposo. L’obiettivo è che il RES-010, iniettato una volta alla settimana, agisca su diversi fattori contemporaneamente per garantire una perdita di peso duratura.

I risultati finora ottenuti mostrano che il composto provoca una significativa riduzione del peso e che il peso perso non viene recuperato al termine del trattamento. Attualmente è in corso uno studio di fase 1.1. Negli esperimenti fatti su topi obesi, quelli trattati con il farmaco hanno perso circa il 12% di peso in più rispetto a quelli non trattati, con una riduzione graduale nel corso di cinque mesi che ha restituito loro un peso sano.

Importante da notare è che i topi che hanno ricevuto il trattamento hanno perso peso senza ridurre l’assunzione di cibo, suggerendo che RES-010 non agisce sul controllo dell’appetito, ma interviene a livello metabolico.

