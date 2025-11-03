Farmacista Ricercato a Milano: Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: farmacista
Azienda: Grafton
Descrizione lavoro:
Il/la farmacista sarà responsabile della gestione della parafarmacia, garantendo un servizio di qualità nella consulenza ai clienti e nella vendita di prodotti. Si richiede una laurea in Farmacia, abilitazione all’esercizio della professione e competenze in ambito gestionale e commerciale. Inoltre, è preferibile avere esperienza pregressa in contesti simili. Tra i vantaggi offerti vi sono un ambiente di lavoro stimolante e la possibilità di aggiornamento professionale continuo.
Località: Piacenza
Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:09:06 GMT
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!