Farmacista Ricercato a Milano: Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: farmacista



Azienda: Grafton



Descrizione lavoro:

Il/la farmacista sarà responsabile della gestione della parafarmacia, garantendo un servizio di qualità nella consulenza ai clienti e nella vendita di prodotti. Si richiede una laurea in Farmacia, abilitazione all’esercizio della professione e competenze in ambito gestionale e commerciale. Inoltre, è preferibile avere esperienza pregressa in contesti simili. Tra i vantaggi offerti vi sono un ambiente di lavoro stimolante e la possibilità di aggiornamento professionale continuo.



Località: Piacenza



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:09:06 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo