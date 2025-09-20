27.1 C
Lavoro

Farmacista iscritto/a all’albo

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Ali Professional è la divisione di Ali Spa dedicata alla ricerca e selezione di profili specialistici, in particolare nel Middle e Top Management.

Azienda leader nel settore delle Parafarmacie in Italia, con numerosi punti vendita, cerca:

FARMACISTA ISCRITTO/A ALL’ALBO

per i punti vendita presenti nei centri commerciali o nei grandi supermercati. Durante il colloquio sarà individuato il punto vendita più vicino al domicilio del candidato o di interesse.

Responsabilità principali:

  • Accoglienza e assistenza alla clientela, con consulenza sui prodotti.
  • Garanzia di un servizio professionale e conforme alle normative.
  • Collaborazione con il team per un ambiente di lavoro positivo.
  • Contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Requisiti richiesti:

  • Laurea in Farmacia.
  • Iscrizione all’Albo dei Farmacisti.
  • Predisposizione al lavoro con il pubblico e buone capacità comunicative.

Si valutano profili di tutte le seniority:

  • Junior / prima esperienza.
  • Middle.
  • Senior.

Sedi di lavoro:

  • Lombardia: Cantù, Como, Crema, Peschiera Borromeo, Sesto San Giovanni, Vignate, Carugate, Paderno Dugnano, Gallarate, Lonate Pozzolo, Stezzano, Biandronno, Castronno, Somma Lombardo, Busnago, Grandate, Montebello della Battaglia, Lonato del Garda, Monza, Arese, Seriate, Limbiate, Varese, Solbiate Arno, Novate Milanese, Milano Baggio, Brescia, Pavia.
  • Veneto: Castelfranco Veneto, Villorba.
  • Friuli Venezia Giulia: Martignacco.
  • Lazio: Roma Est, Roma Granai.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!




