Farmacista Firenze

Felia Farmacie è in crescita nel settore della salute e del benessere. Cerchiamo professionisti motivati, indipendentemente dall’esperienza, per dare il massimo nel territorio.
Requisiti:
- Laurea in Farmacia
- Abilitazione professionale
- Passione per la salute e il benessere
Benefici:
- Ambiente di lavoro stimolante
- Opportunità di crescita professionale
- Formazione continua
Unisciti a noi! Invia subito la tua candidatura.
