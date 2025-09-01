28.7 C
Lavoro

Farmacista Firenze

Offerte di Lavoro

Siamo alla ricerca di Farmacisti Collaboratori a Firenze!

Felia Farmacie è in crescita nel settore della salute e del benessere. Cerchiamo professionisti motivati, indipendentemente dall’esperienza, per dare il massimo nel territorio.

Requisiti:

  • Laurea in Farmacia
  • Abilitazione professionale
  • Passione per la salute e il benessere

Benefici:

  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Opportunità di crescita professionale
  • Formazione continua

Unisciti a noi! Invia subito la tua candidatura.


