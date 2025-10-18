Farmacista Cercasi a Milano: Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: FARMACISTA



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

Orienta Healthcare cerca un farmacista per una farmacia situata nella zona della Versilia. Le responsabilità includono la gestione della vendita di farmaci, la consulenza ai clienti e la supervisione delle attività di magazzino. È richiesta una laurea in Farmacia e l’iscrizione all’albo, con esperienza pregressa preferibile. Tra i vantaggi, si offre un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.



Località: Provincia di Lucca



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:42:50 GMT

