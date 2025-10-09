19.7 C
Roma
giovedì – 9 Ottobre 2025
Lavoro

Farmacista a Milano: Unisciti a un team dinamico e innovativo!

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Farmacista

Azienda: Gi Group

Descrizione lavoro:
Esselunga cerca un farmacista da inserire nel suo team, dove le principali responsabilità includono la gestione della vendita di farmaci e prodotti parafarmaceutici, oltre a fornire consulenza ai clienti. È richiesta la laurea in Farmacia e l’abilitazione professionale, insieme a una buona attitudine al lavoro di squadra e al servizio al cliente. I vantaggi offerti comprendono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale all’interno dell’azienda.

Località: Provincia di Lecco

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:57:18 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Scoperta storica in Scozia: il castello dimenticato di Finlaggan
Articolo successivo
Bazzano si colora: inaugurato il murale della riqualificazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.