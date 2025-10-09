Farmacista a Milano: Unisciti a un team dinamico e innovativo!

Titolo lavoro: Farmacista



Azienda: Gi Group



Descrizione lavoro:

Esselunga cerca un farmacista da inserire nel suo team, dove le principali responsabilità includono la gestione della vendita di farmaci e prodotti parafarmaceutici, oltre a fornire consulenza ai clienti. È richiesta la laurea in Farmacia e l’abilitazione professionale, insieme a una buona attitudine al lavoro di squadra e al servizio al cliente. I vantaggi offerti comprendono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale all’interno dell’azienda.



Località: Provincia di Lecco



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:57:18 GMT

