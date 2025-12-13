6.8 C
Farmacie in Italia: ruolo chiave nella sanità territoriale

Da stranotizie
Farmacie in Italia: ruolo chiave nella sanità territoriale

Le farmacie nella rete della sanità territoriale stanno diventando un punto di riferimento importante per i cittadini, offrendo servizi come la telemedicina e le vaccinazioni. Secondo Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia, le farmacie bresciane hanno consolidato il proprio ruolo di primo punto di contatto del cittadino con il sistema sanitario, garantendo nuove risposte ai bisogni emergenti.

Il modello di farmacia come hub di comunità potrebbe essere una soluzione per rendere più performante la rete della medicina territoriale, in particolare se le case di comunità non stanno decollando. Per farlo, servirebbe una modifica al Dm 77/2000 per creare qualcosa di concreto che serva alla cittadinanza.

La farmacia sta evolvendo verso un modello sempre più orientato ai servizi, come gli screening, autocontrolli, aderenza terapeutica e supporto personalizzato. Il farmacista si conferma figura chiave non solo nella dispensazione del farmaco, ma anche nella prevenzione e nella gestione del paziente cronico. Il futuro della farmacia passa dall’integrazione con i sistemi sanitari regionali e nazionali, attraverso piattaforme efficienti e interoperabili, dove i dati sono centrali.

