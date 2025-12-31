Farmacie aperte a Capodanno a Livorno

A Capodanno, molte persone si chiedono quali farmacie sono aperte, soprattutto in caso di necessità improvvisa di farmaci o prodotti sanitari. Per rispondere a questa domanda, sono elencate le farmacie di turno a Livorno, con i relativi orari di apertura e numeri di telefono utili.

Le farmacie di turno a Livorno sono:

– Farmacia Attias, in via Giovanni Marradi 2, telefono 0586.81.00.48, aperta dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21.30;

– Farmacia degli Oleandri, in via degli Oleandri 12, telefono 0586.50.54.44, aperta dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21.30;

– Farmacia Garibaldi, in via Giuseppe Garibaldi 63, telefono 0586.88.06.42, aperta dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21.30;

– Farmacia comunale Grande, in Piazza Grande angolo Via Cogorano 20, aperta 24 ore su 24, telefono 0586.89.44.90.