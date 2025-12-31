7.3 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Salute

Farmacie aperte a Capodanno a Livorno

Da stranotizie
Farmacie aperte a Capodanno a Livorno

A Capodanno, molte persone si chiedono quali farmacie sono aperte, soprattutto in caso di necessità improvvisa di farmaci o prodotti sanitari. Per rispondere a questa domanda, sono elencate le farmacie di turno a Livorno, con i relativi orari di apertura e numeri di telefono utili.

Le farmacie di turno a Livorno sono:
– Farmacia Attias, in via Giovanni Marradi 2, telefono 0586.81.00.48, aperta dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21.30;
– Farmacia degli Oleandri, in via degli Oleandri 12, telefono 0586.50.54.44, aperta dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21.30;
– Farmacia Garibaldi, in via Giuseppe Garibaldi 63, telefono 0586.88.06.42, aperta dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21.30;
– Farmacia comunale Grande, in Piazza Grande angolo Via Cogorano 20, aperta 24 ore su 24, telefono 0586.89.44.90.

Articolo precedente
Monopoli si prepara a Capodanno con Winter Music Show
Articolo successivo
Kazuyoshi Miura sfida il tempo nel Giappone
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

La salute in Italia

Legge di Bilancio Italia

Influenza in Italia

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.