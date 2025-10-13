17.3 C
Farmacia Vincente Revolution a Roma, innovazione e salute

L’Acquario Romano ospiterà l’edizione 2025 di “Farmacia Vincente Revolution”, un evento formativo rivolto ai titolari di farmacia e ai professionisti del settore. L’evento, ideato da Luca Sartoretto Verna, punta a fornire strumenti concreti per affrontare le sfide attuali, come il calo delle marginalità e l’aumento dei costi.

La farmacia del futuro necessita di strategie gestionali, cliniche e relazionali avanzate. “Revolution 2025” si propone di offrire opportunità attraverso una combinazione di marketing, benessere e per la prima volta, psicologia applicata al settore farmaceutico. Saranno trattati temi fondamentali, come gestione della marginalità, creazione di reparti ad alta redditività e integrazione di servizi di prevenzione.

Particolare attenzione sarà dedicata alla cura globale della persona, sfruttando la psicologia per migliorare l’ascolto e la fidelizzazione del paziente. Durante la giornata, sarà presentato il “Longevity Point”, un modello che trasforma la farmacia in un centro per la salute preventiva e personalizzata.

Interverranno relatori di grande esperienza, tra cui medici, manager e esperti di marketing, uniti dall’obiettivo di integrare la farmacia nel tessuto sociale. Il programma inizierà alle 9:00 e terminerà con una cerimonia di premiazione per le farmacie che si sono distinte per la loro visione imprenditoriale.

La partecipazione è limitata e prevede la registrazione sul sito ufficiale, per garantire un’esperienza formativa di alta qualità, completa di materiali operativi e opportunità di networking. Maggiori informazioni e il form di iscrizione sono disponibili sul sito dedicato all’evento.

