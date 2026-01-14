15.4 C
Farmacia ospedaliera Chieti in crisi

Da stranotizie
La gestione della farmacia ospedaliera del SS.ma Annunziata di Chieti continua a suscitare amarezza e stupore a causa dei presunti disservizi legati alla scarsa copertura mensile dei farmaci prescritti per le relative terapie. Molte persone segnalano problemi con la consegna dei farmaci, in particolare per i malati oncologici.

Una lettrice, operata per un carcinoma mammario, racconta di aver fatto cicli di chemioterapia e radioterapia e di aver poi iniziato a prendere farmaci, tra cui l’Abemaciclib, che viene fornito solo dalla farmacia dell’ospedale. Tuttavia, da 19 mesi, la lettrice sta avendo problemi a ottenere le due scatole di farmaco che le spettano al mese, poiché o non ci sono o ne viene dato solo un blister. In un’occasione recente, dopo aver percorso 60 km, le è stato dato solo 6 compresse, sufficienti per tre giorni. La lettrice si chiede se sia giusto che un malato oncologico debba anche affrontare problemi di consegna dei farmaci e chiede una risposta chiara e definitiva.

