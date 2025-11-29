I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato una donna di 58 anni, infermiera, incensurata, ritenuta responsabile dei reati di falsità materiale commessa da privato, furto e truffa aggravata. L’intervento dei militari è scaturito da una richiesta del personale della Farmacia Comunale di Vittorio Veneto, che aveva segnalato il tentativo della donna di acquistare farmaci antidepressivi esibendo una ricetta medica con firma del medico prescrittore alterata.

I militari hanno appurato che la donna, nel periodo compreso tra luglio e novembre, approfittando della propria qualifica professionale di infermiera specializzata negli ambulatori del locale ospedale civile, avrebbe sottratto ricette rosse “in bianco” dai formulari utilizzati da alcuni medici chirurghi, successivamente compilate e impiegate per l’acquisto dei citati farmaci.

La perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri ha permesso di rinvenire nell’abitazione dell’indagata varie confezioni di medicinali antidepressivi già acquistati, nonché ulteriori ricette ancora non utilizzate, tutto sottoposto a sequestro. I medici coinvolti, quali parti offese, hanno formalizzato la denuncia per il furto dei blocchetti di ricette sottratti dai loro ambulatori.