Farmaci salvavita in Italia

Esistono dieci farmaci salvavita che possono fare la differenza tra la vita e la morte, come adrenalina e insulina. Il Servizio sanitario nazionale può superare la legislazione concorrente per garantire l’accesso a questi farmaci e i pazienti che ne hanno diritto sono esenti dal ticket.

Chi soffre di allergie agli alimenti o alle punture di insetti può andare in shock anafilattico, una condizione che può essere fatale se non si interviene prontamente con adrenalina. L’insulina è fondamentale per le persone con diabete per tenere sotto controllo la glicemia.

Tuttavia, i farmaci salvavita si scontrano con diversi problemi, come le carenze e le difficoltà di fornitura dei principi attivi, che provengono soprattutto dall’India e dalla Cina. La burocrazia può essere un’insidia aggiuntiva per i pazienti che hanno bisogno di queste terapie.

I dieci farmaci salvavita selezionati sono: adrenalina, utilizzata per contrastare reazioni allergiche; antibiotici reserve, utilizzati per trattare infezioni causate da batteri resistenti; beta-bloccanti, che servono a inibire i recettori beta presenti nel cuore; cortisone, usato per trattare gravi reazioni allergiche e artrite; eparina, che agisce contro la formazione di trombi e coaguli nel sangue; insulina, fondamentale per i pazienti con diabete; naloxone, utilizzato per contrastare l’avvelenamento da oppioidi; nitroglicerina, impiegata per lo scompenso cardiaco associato all’infarto; plasmaderivati, sintetizzati a partire dal plasma umano, che sostituiscono le proteine mancanti nel sangue; salbutamolo, un farmaco broncodilatatore che agisce rilassando e aprendo le vie respiratorie.