Farmaci salva-vita in Italia

Il Direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Mario Melazzini, ha partecipato alla riunione plenaria del Comitato Nazionale per la Bioetica per discutere della sostenibilità economica dei farmaci salva-vita. Secondo Melazzini, siamo nel pieno di una rivoluzione farmaceutica, con l’entrata sul mercato di molecole innovative e altre in arrivo. La sostenibilità è fondamentale per garantire l’accesso rapido ai nuovi farmaci ad alto costo a tutti coloro che potrebbero trarne beneficio.

È necessario considerare aspetti regolatori, economici, scientifici ed etici per coniugare la protezione della salute pubblica con il governo della spesa farmaceutica. L’AIFA è un ente regolatorio all’avanguardia in questo contesto, poiché unisce la protezione della salute pubblica con l’approvazione di medicinali sicuri ed efficaci e il governo della spesa farmaceutica.

Per garantire risposte personalizzate ai bisogni di salute di tutti i pazienti, anche attraverso l’uso di farmaci innovativi, sono necessarie due misure: delineare una nuova governance farmaceutica e ridefinire il concetto di innovatività. Un farmaco è innovativo se ha caratteristiche terapeutiche innovative e se è sostenibile. necessario un dialogo precoce per valutare non solo il costo immediato dei nuovi farmaci, ma anche le prospettive future per la sostenibilità sul medio e lungo periodo.