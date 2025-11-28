7.7 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Salute

Farmaci salva-vita in Italia

Da stranotizie
Farmaci salva-vita in Italia

Il Direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Mario Melazzini, ha partecipato alla riunione plenaria del Comitato Nazionale per la Bioetica per discutere della sostenibilità economica dei farmaci salva-vita. Secondo Melazzini, siamo nel pieno di una rivoluzione farmaceutica, con l’entrata sul mercato di molecole innovative e altre in arrivo. La sostenibilità è fondamentale per garantire l’accesso rapido ai nuovi farmaci ad alto costo a tutti coloro che potrebbero trarne beneficio.

È necessario considerare aspetti regolatori, economici, scientifici ed etici per coniugare la protezione della salute pubblica con il governo della spesa farmaceutica. L’AIFA è un ente regolatorio all’avanguardia in questo contesto, poiché unisce la protezione della salute pubblica con l’approvazione di medicinali sicuri ed efficaci e il governo della spesa farmaceutica.

Per garantire risposte personalizzate ai bisogni di salute di tutti i pazienti, anche attraverso l’uso di farmaci innovativi, sono necessarie due misure: delineare una nuova governance farmaceutica e ridefinire il concetto di innovatività. Un farmaco è innovativo se ha caratteristiche terapeutiche innovative e se è sostenibile. necessario un dialogo precoce per valutare non solo il costo immediato dei nuovi farmaci, ma anche le prospettive future per la sostenibilità sul medio e lungo periodo.

Articolo precedente
Il ritorno di Simon e Garfunkel in Italia
Articolo successivo
Pallavolo: Savigliano sfida San Giustino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.