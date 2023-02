Farmaci pseudoefedrina, Aifa: "Nessuna problematica urgente di sicurezza"

In relazione alla procedura europea di revisione dei farmaci a base di pseudoefedrina avviata dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) precisa che “attualmente il rapporto beneficio-rischio di tali medicinali”, alcuni dei quali utilizzati contro il raffreddore, “rimane positivo e non si ravvedono problematiche di sicurezza urgenti che implichino azioni restrittive immediate sull’uso di questa classe di medicinali. Il profilo di sicurezza di tali farmaci – rimarca l’Aifa in una nota – sarà estesamente riesaminato sulla base dei dati epidemiologici, clinici e di farmacovigilanza disponibili. Come di consueto, l’Agenzia fornirà aggiornamenti sulla procedura in corso non appena si renderanno disponibili”.

“La procedura in corso dimostra il continuo controllo dei profili di efficacia e sicurezza su tutti i medicinali”, evidenzia l’Aifa che ribadisce “l’importanza dell’uso di tali farmaci in aderenza alle raccomandazioni contenute nel foglio illustrativo e nel riassunto delle caratteristiche del prodotto”.