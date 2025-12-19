Farmaci pericolosi sequestrati a Malpensa

A Malpensa sono stati intercettati e sequestrati oltre 18mila farmaci pericolosi. I Finanzieri del Gruppo Malpensa e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intensificato i controlli mirati ad intercettare tentativi di importazione di farmaci privi delle necessarie autorizzazioni per l’immissione in commercio sul territorio nazionale.

Le operazioni di servizio svolte nello scalo varesino hanno consentito di intercettare e sottoporre a sequestro 18.597 prodotti farmaceutici importati dall’estero privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi per la salute pubblica, con il conseguente denuncia di 11 persone.

I medicinali, nascosti all’interno dei bagagli personali dei passeggeri e nelle spedizioni postali nonché in colli in transito tramite servizio di corriere espresso, risultavano non conformi alle normative sanitarie vigenti e, quindi, non commercializzabili in Italia. Gli stessi erano destinati al trattamento sanitario di condizioni associate a malattie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla o lesioni del midollo spinale, nonché impiegati in associazione alla dieta per la perdita di peso o nell’ambito della medicina estetica.

L’attività rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli in materia di sicurezza sui prodotti farmaceutici e di prevenzione degli illeciti doganali, a tutela degli interessi erariali dello Stato e della salute pubblica. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo.