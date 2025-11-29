Farmaci per l’obesità

I farmaci per il diabete di tipo 2, come semaglutide e tirzepatide, vengono utilizzati anche per le terapie contro l’obesità. Tuttavia, il loro utilizzo è diventato una sorta di “moda” e ha creato confusione. Per fare chiarezza, è importante capire come funzionano questi farmaci e quali sono i loro effetti collaterali.

I farmaci anti-obesità agiscono in modi diversi: alcuni lavorano nell’intestino, altri sul cervello o sui circuiti ormonali che regolano fame e metabolismo. L’orlistat, ad esempio, blocca gli enzimi che digeriscono i grassi nell’intestino, riducendone l’assorbimento. L’associazione naltrexone/bupropione, invece, agisce sul cervello, riducendo l’appetito e aumentando il controllo sul comportamento alimentare.

I farmaci che agiscono sul sistema delle incretine, come semaglutide e tirzepatide, mimano l’azione di ormoni prodotti dal nostro intestino dopo i pasti, aiutando l’organismo a gestire il nutrimento in arrivo. Questi farmaci possono essere utilizzati per la gestione del peso e del diabete di tipo 2, ma non sono adatti per tutti e possono avere effetti collaterali.

La semaglutide e la tirzepatide possono essere prescritte agli adulti con obesità o sovrappeso con almeno una comorbidità, come ipertensione o dislipidemia. La durata della terapia dipende dalla risposta individuale e dalla tollerabilità. importante sottolineare che la perdita di peso dipende anche dallo stile di vita, quindi dieta ipocalorica e attività fisica sono fondamentali.

Gli effetti collaterali più frequenti di questi farmaci includono nausea, vomito, diarrea e mal di testa. In rari casi, possono verificarsi pancreatite acuta o calcoli alla colecisti. anche possibile che si verifichi una perdita di capelli, nota come telogen effluvium, a causa di un calo di peso troppo rapido.

I farmaci anti-obesità possono avere benefici anche per altre patologie, come la malattia cardiovascolare, l’apnea ostruttiva del sonno e la malattia epatica metabolica. Tuttavia, è importante consultare un medico prima di iniziare qualsiasi terapia, in quanto questi farmaci possono interagire con altri medicinali o avere effetti collaterali gravi.