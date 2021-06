Più della metà delle prescrizioni di medicinali in fascia pediatrica è off-label, cioè più di una volta su due, esattamente nel 54% dei casi, nel mondo vengono prescritti ai bambini i farmaci al di fuori delle indicazioni riconosciute dalle agenzie: si tratta di molecole utilizzate o in età diverse, oppure per patologie differenti, o anche con altre dosi e vie di somministrazione da quelle per cui vengono registrate. In Italia le percentuali di prescrizioni off label variano: negli ambulatori dei pediatri vanno dall’11 al 37%, dal 16 al 62% nei reparti di pediatria generale, nelle terapie intensive pediatriche e neonatologiche superano l’80%.

I numeri ci dicono che parliamo di un fenomeno esteso, dunque. E trasversale: l’off label riguarda infatti ogni branca della pediatria e tante tipologie farmacologiche. Si va dai farmaci di uso quotidiano prescritti dal pediatra di famiglia, per esempio broncodilatatori per aerosol, che tuti conosciamo e utilizziamo senza danno da anni per i nostri figli, ci sono antinausea per gastroenteriti, medicine per la profilassi delle cefalee degli adolescenti. E poi ci sono farmaci cardiologici, biologici come gli anticorpi monoclonali. Oncoematologici, e trattamenti per le cure palliative, cioè medicine necessarie per chi non può guarire ma ha bisogno di cure specifiche per mantenere più alta possibile la qualità della vita.

L’impiego off label in pediatria è uno dei temi affrontati al recente congresso della Sip, la Società italiana di pediatria. “L’utilizzo al di fuori delle indicazioni d’uso riconosciute dalle agenzie del farmaco è trasversale a tutti gli ambiti della pediatria e molto diffuso ovunque”, conferma Francesca Rusalen, dirigente medico del Centro regionale Veneto di Cure Palliative Pediatriche, Azienda Ospedaliera Universitaria Padova e membro del gruppo di studio di farmacologia pediatrica della Sip. “E – spiega – è legato al fatto che in ambito pediatrico gli studi clinici dedicati ai farmaci sono assolutamente insufficienti. E questo per diverse ragioni”.

Le ragioni di pochi trial

Ecco, le ragioni: perché si fa poca ricerca farmacologica in età pediatrica? “I bambini sono una popolazione tendenzialmente sana, e per allestire studi clinici sono necessari grandi numeri di pazienti. E sono anche, i bambini, una popolazione eterogenea e con patologie molto variabili, ricordiamoci che rientrano in fascia pediatrica i neonati gli adolescenti e i giovani adulti. Questi due fattori già di per sé complicano l’allestimento di trial mirati”, dice Rusalen.

Un’altra ragione è di natura etica: probabilmente c’è una sorta di ritrosia di tipo etico nell’esporre i bambini a sperimentazioni cliniche e si tende a farlo solo nelle situazioni più estreme, è così? “Sì c’è anche la questione etica, certo. Ma si tratta di un pregiudizio– riprende la pediatra – le sperimentazioni cliniche si possono costruire in assoluta sicurezza non soltanto senza nuocere al bambino ma anzi tutelandolo, e ottenendo al tempo stesso informazioni. Infine c’è l’aspetto economico, che è il più forte: la sperimentazione in farmacologia pediatrica a fronte di costi elevati garantisce ritorni economici limitati, perché i bambini e i ragazzi sono pochi, specie da noi in Italia con la denatalità in aumento, e in genere come si diceva anche sani”.

Un tema caldo e poco percepito

Quello dell’uso dei farmaci off label in pediatria e della carenza di trial è quindi un tema caldo, ma anche poco percepito, probabilmente proprio perché quotidiano e molto diffuso “E poco percepita – conferma Rusalen – è la necessità di investire a livello sia di università che di case farmaceutiche negli studi dedicati alla popolazione pediatrica. Ma implementare i trial garantisce una migliore qualità e sicurezza delle cure. Ogni medicinale ha effetti desiderati e indesiderati: noi non sappiamo quali possano essere gli effetti a breve e a lungo termine, per esempio. Dopo che un farmaco ha avuto l’approvazione per la popolazione adulta dovrebbe essere testato sulla popolazione pediatrica. La conoscenza che deriva da sperimentazioni farmacologiche mirate è un investimento di salute e sicurezza per le generazioni future”.

La sicurezza è garantita

A proposito di salute e sicurezza, qual è l’effetto dell’uso off label di così tante prescrizioni? “Deve essere chiaro che tutto quello che viene messo in atto off label, viene messo sempre in atto nella maggior tutela possibile del piccolo paziente. Parlando di patologie gravi, e quindi di farmaci importanti, la prescrizione off label è destinata a casi selezionati, a quando non abbiamo disposizione alternative terapeutiche e comunque ci avvaliamo sempre il più possibile anche di dati di letteratura già disponibili: tutti, medici e famiglie, sono consapevoli dello spazio all’interno del quale ci si muove, e del rapporto tra rischio e beneficio”.

La legge 648 del 1996

La legge 648 1996 del 1996 consente di erogare un farmaco in maniera off label a carico del Sistema sanitario nazionale previo parere favorevole di una commissione tecnico scientifica. “Gli off label essendo al di fuori di un uso riconosciuto, in teoria sarebbero a carico della famiglia, a meno che non si trovino soluzioni, come accade per i piani terapeutici delle le malattie rare per esempio e non solo. Ma grazie a questa legge il Ssn può erogare farmaci con uso off label quando non esiste un’alternativa terapeutica valida, o in caso di medicinali innovativi già utilizzati in altri paesi, oppure non ancora autorizzati ma in corso di sperimentazioni cliniche, o se si tratta di medicinali già stati autorizzati per altre malattie – spiega Rusalen -. Per inserire un farmaco in questo percorso è necessaria l’attivazione di pratiche: va fatta una domanda da parte di un centro prescrittore e va allegata una documentazione, anche in termini di dati di spesa. Nel momento in cui un farmaco viene inserito in questo percorso potrebbe essere riconosciuto per l’indicazione a cui si riferiva la richiesta e la documentazione. Parliamo quindi di un canale a cui si dovrebbe fare più riferimento”. Però? “Però non è un canale automatico, il che è una cosa positiva, perché il fatto che non sia automatico garantisce una qualità e una selezione dei farmaci che entrano nell’ iter. Tuttavia – conclude Rusalen – è un percorso impegnativo, e sarebbe opportuno creare gruppi di lavoro dedicati a favorirla, e forse anche semplificarlo potrebbe essere utile”.