Farmaci innovativi in Europa

L’Agenzia Europea per i medicinali ha approvato 104 nuovi farmaci, tra cui molti rappresentano un’importante innovazione. Tra questi vi sono farmaci per il trattamento della bronchiectasia non associata alla fibrosi cistica, un trattamento per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 e il primo medicinale orale per il trattamento della depressione post partum.

Tra i nuovi farmaci approvati, alcuni aprono nuovi orizzonti nella cura di malattie rare e complesse, altri rappresentano soluzioni avanzate in oncologia. Un esempio è il primo trattamento specifico per la bronchiectasia non fibrocistica, una malattia polmonare rara che colpisce la funzione respiratoria in modo progressivo.

È stato approvato Teizeild, un trattamento del diabete di tipo 1 che potrebbe ritardarne l’insorgenza, e Zurzuvae, il primo trattamento orale per la depressione post partum. Una risposta terapeutica è stata trovata anche per la sindrome di Wiskott-Alfdrich, una rara malattia genetica del sistema immunitario, e per l’epidermolisi bollosa distrofica, che causa gravi danni alla pelle.

Il numero di biosimilari approvati è il più alto mai registrato, con 41 pareri positivi emessi. L’adozione di biosimilari contenenti denosumab, un farmaco utilizzato per l’osteoporosi, evidenzia il crescente ruolo di questi medicinali nella gestione delle risorse sanitarie. L’oncologia continua a essere un settore di grande innovazione con nuove terapie mirate per tumori complessi. Anche nell’ambito di endocrinologia, metabolismo e neurologia i trattamenti hanno visto nuove introduzioni, in particolare con trattamenti per malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e la distrofia muscolare di Duchenne.

