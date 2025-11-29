6.2 C
Salute

Farmaci in Italia: spesa in crescita

Da stranotizie
La spesa farmaceutica in Italia è aumentata, mentre i consumi sono rimasti stabili. Ogni cittadino ha assunto quasi due dosi di farmaco al giorno, riflettendo un uso sempre più frequente di terapie innovative e ad alto prezzo. La spesa totale ha raggiunto i 37,2 miliardi di euro, con un aumento del 2,8% rispetto al 2023, e la quota pubblica sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale rappresenta il 72% del totale.

La spesa ospedaliera è cresciuta del 10%, e anche la distribuzione diretta e per conto ha inciso molto. La spesa privata ha superato i 10 miliardi di euro, con i cittadini che spendono di più per farmaci senza ricetta e per medicinali di marca, in particolare nel Sud Italia, dove la spesa pro capite è più alta e si nota una minore diffusione dei farmaci equivalenti.

Le differenze regionali restano importanti, con variazioni nei consumi, costi, aderenza terapeutica e appropriatezza delle cure. Il Nord usa più equivalenti, mentre il Sud preferisce ancora i farmaci di marca, anche quando il brevetto è scaduto. I farmaci cardiovascolari sono i più utilizzati, seguiti da quelli per l’apparato gastrointestinale e metabolismo, e tra i bambini gli antinfettivi sono i più prescritti, mentre tra gli anziani cresce la politerapia.

Il consumo di antibiotici rimane alto, con quasi quattro persone su dieci che ne hanno ricevuto almeno uno, e il Sud registra i valori più elevati, con un maggiore rischio di uso non appropriato. Sul fronte dell’innovazione, si registra una forte crescita delle terapie avanzate e dei farmaci per le malattie rare rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, con una spesa che cresce rapidamente, sebbene rappresenti ancora una quota ridotta. L’Italia resta ai primi posti per i biosimilari, che aiutano a contenere i costi e garantiscono un accesso più ampio alle cure.

ARTICOLI CORRELATI

