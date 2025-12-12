4.6 C
venerdì – 12 Dicembre 2025
Salute

Farmaci in Italia: sfide e opportunità

La produzione di farmaci in Italia è un settore strategico che richiede interventi per ridurre la dipendenza dai fornitori esteri e ottimizzare la gestione delle catene di approvvigionamento. fondamentale potenziare il ruolo degli equivalenti e dei biosimilari, aumentandone la penetrazione nel mercato interno e promuovendo politiche di prezzo e incentivi per rendere sostenibile la produzione dei farmaci essenziali.

Il settore farmaceutico italiano è composto da 102 imprese con oltre 10.000 addetti diretti e un valore della produzione di 6,4 miliardi di euro. Tuttavia, la penetrazione dei farmaci equivalenti in Italia è ancora inferiore alla media europea, soprattutto nelle regioni del Sud. necessario aumentare la consapevolezza dei medici, dei farmacisti e dei cittadini sull’equivalenza tra farmaci fuori brevetto e originator.

Le difficoltà del comparto includono l’aumento dei costi dei principi attivi, dei materiali di confezionamento e dell’energia, che non possono essere trasferiti sui prezzi dei farmaci a causa della regolazione. Inoltre, la filiera italiana è complessa e iper-regolata, con requisiti di qualità molto stringenti che limitano l’agilità delle imprese.

Per superare queste criticità, è necessario semplificare le normative, espandere i volumi, adottare politiche dei prezzi adeguate ed eliminare le tasse dannose come il payback ospedaliero. Inoltre, è fondamentale garantire la disponibilità dei farmaci e la sostenibilità del settore, anche attraverso la valorizzazione del settore come asset strategico per la sovranità terapeutica.

