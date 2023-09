Farmaci, Gregis (Bayer Italia): "Puntiamo molto sull’ambito cardiovascolare"

“Bayer è un’azienda che ha alle spalle una lunga storia, con ben 160 anni di ricerca e sviluppo. Inoltre, l’ambito cardiovascolare è un’area terapeutica che ci è sempre stata molto a cuore. Nel tempo, grazie alla collaborazione con istituzioni e comunità scientifica, abbiamo sviluppato grandi competenze in questo settore”. Lo ha detto Arianna Gregis, Country Division Head Pharmaceuticals di Bayer Italia, oggi a Milano in occasione della conferenza stampa con la quale è stato annunciato il via libera dell’Aifa alla rimborsabilità di vericiguat, il nuovo farmaco per il trattamento dell’insufficienza cardiaca sintomatica cronica sviluppato da Bayer.

“La nostra missione è ‘Science for a better life’, mettiamo quindi sempre il paziente al centro di quello che facciamo – ha aggiunto Gregis – e la nostra ambizione è quella di riuscire a portare innovazione terapeutica e potenzialmente anche tecnologica al servizio delle persone per migliorare la loro qualità di vita ed il loro benessere in generale”.