Erano finiti nel dimenticatoio. Ma oggi, per l’emergenza sanitaria, sono tornati alla ribalta, registrando a marzo scorso un aumento della domanda compresa tra il 128% e il 782% rispetto all’anno precedente. Sono i farmaci e principi attivi, come, funzionali alle prestazioni erogate nelle terapie intensive, che sono tornati protagonisti per i fabbisogni farmaceutici regionali, mettendo a dura prova la capacita? di risposta delle imprese degli equivalenti.

È questo lo scenario descritto dal nuovo rapporto dell’Osservatorio sui farmaci generici, svolto dalla Societa? di studi economici Nomisma per Egualia (gia? Assogenerici), che sottolinea l’esigenza per il settore sanitario di mantenere in vita una “biodiversita? di produzione”: l’Europa è ancora troppo dipendente da paesi extra-europei per l’approvvigionamento delle sostanze necessarie a sintetizzare i principi attivi e produrre i farmaci, e la pandemia di Covid 19 ha dimostrato che l’aumento della capacità interna di produzione di queste sostanze è indispensabile per la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale.

L’aumento della domanda

Dal rapporto, volto a fare emergere l’impatto della pandemia e le strategie utilizzate per gestire la complessità e l’urgenza produttiva registrate tra febbraio e aprile scorsi, è emerso che nella prima fase dell’emergenza sanitaria, il 58% delle imprese ha registrato un aumento della domanda di farmaci e, tra queste, quasi tutte (il 93%) sono riuscite a soddisfarne la richiesta; inoltre, il 58% di tutte le imprese coinvolte nel sondaggio ha riorientato la produzione verso le categorie di prodotti a maggior rischio di carenze. Per incrementare la produzione, il 71% delle aziende ha fatto ricorso alle scorte di magazzino, il 57% ha usufruito di deroghe emergenziali da parte delle autorita? per velocizzare la disponibilita? di prodotto sul mercato, il 57% ha aumentato i turni di lavoro e previsto straordinari per il personale, il 21% ha impegnato nuovo personale, il 50% ha utilizzato la leva dell’importazione, e il 14%, infine, ha dovuto acquistare nuovi macchinari.

Criticità e richieste

Dal sondaggio, tuttavia, sono emerse alcune criticità: oltre il 57% delle imprese ha riferito di essere stata ostacolata dalla carenza, o assenza, di elementi necessari alla produzione, mentre il 73% di aver avuto problemi nell’approvvigionamento dei principi attivi. Il 54% ha avuto la stessa difficolta? con gli intermedi di sintesi (ovvero i composti chimici che si ottengono prima del prodotto finale), mentre il 43% ha lamentato interruzioni anomale della supply chain.

Le richiese delle imprese, quindi, vertono principalmente a rendere, nell’immediato futuro, la catena di approvvigionamento piu? sicura, meno soggetta a fluttuazione, aumentare il numero le fonti di approvvigionamento lungo ogni fase produttiva per diversificare il rischio e accorciare la catena grazie all’incremento della produzione europea. Per quanto riguarda i farmaci di vecchia generazione, il 38% delle aziende reputa necessaria una revisione dei criteri di prezzo da parte degli ospedali, il 27% è favorevole all’introduzione di meccanismi per l’abbattimento dei costi di produzione, e, infine, una piccola parte indica la possibile soluzione nella destinazione di sovvenzioni statali per le imprese.

“Si parla di pianificazione della sanita? del futuro, ridisegnando un sistema di offerta su basi radicalmente nuove rispetto al passato, ma non e? possibile ridefinire il sistema sanitario senza ridefinire anche il sistema di regole della produzione dei farmaci che lo sostengono”, spiega Lucio Poma, capo economista di Nomisma. La pandemia, precisa l’esperto, offre un’occasione unica per abbracciare il cambiamento tecnologico di Industria 4.0 su cui si giocheranno le sorti competitive di questo mercato nel prossimo decennio.



I rischi della globalizzazione della produzione farmaceutica

In ospedale i farmaci generici rappresentano circa il 30% delle forniture a volumi e solo il 2,4% a valori, ma sia l’andamento della percentuale dei lotti non aggiudicati che il tasso di partecipazione alle gare testimoniano la difficolta? da parte delle aziende a trovare condizioni sufficienti per l’avvio della competizione. Eppure si tratta di farmaci che si sono dimostrati fondamentali per la gestione della pratica clinica, soprattutto durante la pandemia.

“La crisi che stiamo ancora vivendo ha messo in luce tutti problemi legati alla globalizzazione della produzione farmaceutica”, commenta il presidente di Egualia, Enrique Ha?usermann. L’Europa, aggiunge l’esperto, è ancora troppo dipendente da paesi extra-europei per l’approvvigionamento delle sostanze necessarie a sintetizzare i principi attivi e produrre i farmaci. “Oggi abbiamo la possibilita? di investire in progetti strategici per il Paese, attraverso le risorse che arriveranno con il Recovery Fund: possiamo finalmente investire sul futuro”, conclude Ha?usermann.

“C’e? da riflettere sul concetto di globalizzazione della produzione farmaceutica, ma e? necessario anche ripensare la struttura distributiva e individuare nuovi modelli di approvvigionamento pubblico dei farmaci perche? non puo? e non potra? esserci sostenibilita? del Ssn senza garantire sostenibilita? alle imprese che lo riforniscono dei prodotti essenziali alla prosecuzione delle sue attivita?”.