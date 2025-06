Farmaci falsi in aumento: allerta a Trento e Vicenza

Nel Vicentino, dall’inizio dell’anno sono stati registrati 40 casi di utilizzo di ricette false o fotocopiate per l’acquisto di farmaci “stupefacenti”, il che corrisponde a circa 2 episodi a settimana. Federfarma ha lanciato un allerta riguardo a questo fenomeno in crescita, segnalando che le autorità stanno mantenendo alta l’attenzione anche in Provincia di Trento. Tiziana Dal Lago, presidente dell’Ordine degli infermieri del Trentino, ha osservato che sebbene non si siano ancora verificati casi nella Provincia, il problema è noto a livello nazionale. Le farmacie sono allertate riguardo a furti di ricettari, che vengono segnalati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I farmaci comunemente cercati illegalmente appartengono alla categoria delle benzodiazepine, utilizzate come ansiolitici, oltre a sostanze psicoattive con effetti calmanti o eccitanti. Il fenomeno è alimentato dall’uso di ricette ripetibili, meno soggette a restrizioni. La sensibilità dei farmacisti è cruciale per identificare acquisti sospetti, soprattutto quando le ricette provengono da medici che non operano nella stessa Provincia, aumentando il rischio durante la stagione turistica e l’afflusso di visitatori.

Inoltre, a Trento è stata notata una presenza di psicofarmaci nel mercato nero, spesso legati alle benzodiazepine, associati a alcool o ad altre sostanze per effetti simili agli oppioidi. Le autorità locali, in particolare dell’Unità operativa dipendenze, hanno ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi temi nel territorio provinciale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ildolomiti.it