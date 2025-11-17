Farmaci equivalenti in Sicilia: risparmi per i consumatori

Con Carlo Gilistro, deputato all’Ars e pediatra, abbiamo approfondito un tema di grande rilevanza economica per i consumatori e il sistema sanitario regionale: il risparmio attraverso l’uso dei farmaci equivalenti.

Spesso, quando un consumatore entra in farmacia, chiede direttamente il farmaco desiderato, senza prestare attenzione al suo prezzo. Un aspetto importante che viene trascurato è proprio il costo del farmaco. In Sicilia, è emerso che molti consumatori non sono a conoscenza dei vantaggi legati all’uso dei farmaci equivalenti, che presentano caratteristiche simili a quelle dei farmaci di marca, a un prezzo inferiore.

Secondo uno studio, il risparmio annuale per i consumatori siciliani potrebbe arrivare a 47,3 milioni di euro, con una cifra che potrebbe salire a oltre 265 milioni se si considera tutta la popolazione. Gilistro sottolinea che la spesa farmaceutica incide notevolmente sulle finanze familiari e che i farmaci equivalenti, nonostante i loro benefici, sono spesso soggetti a diffidenza.

Questa diffidenza è radicata nella percezione negativa che risale al passato, quando tali farmaci erano chiamati “generici”. È necessario cambiare questa mentalità per promuovere l’uso degli equivalenti e permettere ai risparmi ottenuti di essere reinvestiti in altre aree, come la fisioterapia.

Gilistro evidenzia anche la difficoltà per gli anziani, che spesso assumono numerosi farmaci e rappresentano un target di risparmio significativo. Un cambiamento culturale è fondamentale e deve coinvolgere sia i consumatori che i farmacisti. La diffusione delle informazioni sui farmaci equivalenti è cruciale per migliorare la spesa sanitaria regionale e garantire un maggiore benessere per tutti.